Auf dem Jahrmarkt: Bradley Cooper genießt Zeit mit Tochter!

Das sieht nach einer guten Zeit aus! Der Schauspieler Bradley Cooper (48) und das Model Irina Shayk (37) hatten einst zu den glamourösesten Pärchen Hollywoods gezählt. Nach deren Trennung verbindet sie noch ihre gemeinsame Tochter Lea, die mittlerweile sechs Jahre alt ist. Dass Bradley auch als Single-Dad eine gute Figur macht, beweisen neue Fotos, denn sie zeigen: So sehr genießt der Schauspieler die Zeit mit seiner Kleinen auf einem Jahrmarkt!

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man den Schauspieler mit seiner Tochter Lea auf dem Tuileries Jahrmarkt in Paris herumtoben. Im lässigen Jeanshemd führt der stolze Papa seine Tochter an der Hand. Das stilsichere Mädchen überzeugt in einem Shirt mit Leoparden-Print und einem pinken Minirock, während es an der Seite seines Dads vor Freude in die Luft springt. Die Fotos zeigen, wie das Vater-Tochter-Duo zahlreiche Fahrgeschäfte besteigt und dabei um die Wette strahlt.

Seit einigen Wochen schon wird vermutet, dass sich Irina mittlerweile in die Arme des Footballspielers Tom Brady (46) geflüchtet haben soll. Bradley soll von der neuen Romanze seiner Ex nicht begeistert sein, denn ein Insider behauptet: "Tom kann ein sehr hingebungsvoller Ehemann und Vater sein. Und das macht Bradley zu schaffen." Offenbar befürchtet der Schauspieler, der Sportler könne ihm für immer das Herz seiner Baby-Mama entreißen.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globes 2019

MEGA / ZapatA Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk, Februar 2019

