Sandra Bullocks Partner Bryan Randall stirbt mit 57 Jahren

Sandra Bullock (59) muss aktuell sehr stark sein. Die Schauspielerin war seit 2015 mit Bryan Randall durchs Leben gegangen. Vor drei Jahren erkrankte der Fotograf an einer Nervenkrankheit, weshalb sie ihn zu Hause pflegte. Nun verkündet seine Familie den Tod des 57-Jährigen. "Mit großer Traurigkeit teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS friedlich verstorben ist", heißt es in dem Statement gegenüber People.

