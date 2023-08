So überwältigend: Adele weint heimlich bei ihren Konzerten

Ihr kommen die Tränen! Sängerin Adele (35) ist bekannt für ihre emotionalen Mega-Hits. Seit November 2022 können sich ihre Fans ihre Show "Weekends with Adele" in Las Vegas anschauen. Dass sie ihr Publikum mit ihrer Stimme berührt und dabei auch mal die eine oder andere Träne fließt, ist keine Überraschung. Doch auch Adele kann sich vor und nach ihren Konzerten manchmal nicht beherrschen.

Im März sollte ihre Show eigentlich schon vorbei sein, aber die Sängerin scheint nicht genug zu bekommen und liefert immer noch jeden Freitag und Samstag eine Show voller Emotionen. Ein Insider erzählte Mirror, wie bewegt Adele von der Größe ihrer Show und ihrem Erfolg sei. "Sie fühlt sich mit ihren Fans und deren Unterstützung für ihre Musik und ihr künstlerisches Schaffen so verbunden, dass es überwältigend werden kann", erklärt die Quelle. Jedoch weine sie heimlich. Ihre Fans scheinen davon nichts mitzubekommen.

So schön und emotional Konzerte auch sein können, in letzter Zeit wurden sie für den ein oder anderen Künstler ein wenig gefährlich. Immer mehr Sänger und Rapper werden vom Publikum mit Gegenständen beworfen. Adele hat dazu eine klare Meinung. Bereits in der Vergangenheit warnte sie ihre Fans davor, sie ebenfalls zu bewerfen.

Getty Images Adele Adkins

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele, Sängerin

