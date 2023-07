"Ich warne euch": Adele findet deutliche Worte für ihre Fans

Genug ist genug! Adele (35) zählt zu den einflussreichsten Musikerinnen. Mit Hits wie "Hello" feiert sie weltweit Mega-Erfolge. Auf ihrem Konzert in Las Vegas nutzt die Sängerin jetzt die Gunst der Stunde, um ihrem Publikum ein ganz bestimmtes Anliegen nahezubringen. Dabei bezieht sie sich auf den fragwürdigen Trend, unterschiedlichste Dinge während eines Konzerts nach den Künstlern zu werfen: Dafür wählt Adele deutliche Worte für alle Anwesenden.

"Habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die Show-Etikette vergessen und [Gegenstände] auf die Bühne werfen?", fragt sie das Publikum zunächst, wie ein Twitter-Video zeigt. Dabei wirkt die 35-Jährige sichtlich verärgert über die jüngsten Vorfälle. In typischer Adele-Manier fügt sie hinzu: "Ich warne euch, etwas nach mir zu werfen. Ich werde euch verdammt nochmal umbringen!" Offenbar geht die Popsängerin auf ihrem Konzert wohl kein Risiko ein, weswegen sie die Menge direkt einmal präventiv vorwarnt. "Hört auf, Dinge auf den Künstler zu werfen", sagt sie zuletzt.

Adeles deutlicher Appell hätte wohl auch dem ein oder anderen Künstler so einiges ersparen können. So waren in den vergangenen Wochen unter anderem schon Artists wie Harry Styles (29), Bebe Rexha (33) und Kelsea Ballerini (29) fliegenden Gegenständen zum Opfer gefallen. Letztere musste sogar mit drei Stichen genäht werden.

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Adele im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de