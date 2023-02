Olivia Newton-John bekommt eine staatliche Gedenkfeier

Ihr Leben soll gebührend gefeiert werden! Olivia Newton-John (✝73) hatte im August vergangenen Jahres den Kampf gegen ihren Brustkrebs, dem sie sich bereits seit 30 Jahren stellen musste, verloren. Die Grease-Darstellerin und vierfache Grammy-Gewinnerin wurde rührend von ihrer Tochter Chloe Rose Lattanzi und Ehemann John Easterling verabschiedet. Nun sollen auch ihre australischen Fans die besondere Gelegenheit bekommen, sich bei Olivia persönlich zu verabschieden!

Wie People berichtete, findet der Gedenkgottesdienst am 26. Februar 2023 in der Hamer Hall im Arts Center in Melbourne, Australien statt. Fans können sich ab dem 10. Februar 2023 um 12 Uhr Ortszeit kostenfreie Tickets für die Feier besorgen. Es gibt zwar nur eine begrenzte Anzahl an Karten, doch die Veranstaltung kann ebenfalls im Livestream verfolgt werden. Die Sängerin Delta Goodrem (38) wird das Ereignis musikalisch begleiten. Der Premierminister Daniel Andrews wollte etwas Besonderes tun, um ihr Leben zu feiern – und ihre Familie stimmte zu.

"Wir wissen, dass die Menschen in Victoria das Leben einer treibenden Kraft in der medizinischen Forschung und einer Ikone des Films und der Musik mit einem Gottesdienst feiern wollen. Eine Feier, die ihrem internationalen Ruhm gerecht wird", so der Minister.

Instagram / therealamazonjohn Olivia Newton-John und ihr Mann John Easterling auf den Bahamas

Getty Images Olivia Newton-John und Delta Goodrem bei den Industry Dance Awards im Avalon Hollywood, August 2019.

Collection Christophel Olivia Newton-John 1978 in "Grease"

