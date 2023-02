Staatliche Trauerfeier: Familie gedenkt Olivia Newton-Johns

Emotionale Worte von ihrer Familie. Am 8. August vergangenen Jahres war Olivia Newton-John (✝73) nach einem jahrelangen Kampf gegen den Krebs verstorben. Die Grease-Darstellerin hinterließ ihre Familie und ihre Fans in großer Trauer. Nun konnten alle im Rahmen einer staatlichen Gedenkfeier in ihrem Heimatland Australien Abschied von der Sängerin nehmen. Dabei erinnerten Olivias Tochter und Witwer auf rührende Weise an sie.

Am Sonntag fand eine staatliche Gedenkfeier für die beliebte Schauspielerin statt. Dabei schritt auch ihre Tochter Chloe Lattanzi (37) ans Rednerpult und gedachte ihrer Mutter auf emotionale Weise. "Ich stehe hier vor Ihnen und möchte mich so gerne stark und selbstbewusst fühlen und wortgewandt sprechen, aber die Wahrheit ist, dass ich mich wie ein kleines Mädchen fühle, das ohne seine Mutter verloren ist", gab sie zu. Weiter schwärmte sie von Olivia in höchsten Tönen und erzählte rührende Anekdoten aus ihrem Leben: "Meine Mutter konnte in allem das Schöne finden. Am liebsten habe ich ihr dabei zugesehen, wie sie die Vögel und die Blumen beobachtete, wie sie an den Rosen roch, und die Freude, die das in ihr Gesicht zauberte, war einfach wunderschön."

Auch Olivias Ehemann John Easterling fand auf der Veranstaltung einige warme Worte für seine geliebte Frau. "In ihrem tiefsten Inneren war Olivia eine Heilerin, die sich der Mittel des Gesangs und der Worte der Berührung bediente. Sie war die mutigste Frau, die ich je getroffen habe", schwärmte der Unternehmer unter anderem.

