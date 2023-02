Vor Tod: Olivia Newton-Johns letzte Worte an ihre Tochter

Vor sechs Monaten verstarb Olivia Newton-John (✝73) im Alter von 73 Jahren. Fünf Jahre lang hatte die Grease-Darstellerin gegen eine aggressive Form von Brustkrebs gekämpft, bevor sie im August 2022 verstarb. Ihre letzten Wochen hatte die Schauspielerin im Kreise ihrer Familie auf ihrer Ranch in Kalifornien verbracht. Olivias Tochter Chloe Lattanzi (37) sprach nun über die letzten Worte, die ihre Mutter ihr vor dem Tod sagte.

In dem ersten TV-Interview nach dem Schicksalsschlag erinnerten sich die 37-Jährige und ihr Stiefvater John Easterling nun an die Film-Ikone: "Die letzten Worte, die sie zu mir sagen konnte, waren 'mein Sonnenschein'", verriet Chloe in der "Today Show". Die Krankheit habe das Sprachvermögen der Grammy-Gewinner vor ihrem Tod stark eingeschränkt: "Kurz bevor sie nicht mehr reden konnte, machte sie noch Witze", erklärte die Sängerin.

Besonders dankbar zeigte sich die Familie auch für die große Anteilnahme der Fans: "Es war wirklich wie eine Rettungsinsel", meinte Chloe total gerührt. Die vielen Nachrichten und lieben Worte haben ihr und dem Witwer im Trauerprozess sehr geholfen: "Es hat sich wie eine große Umarmung des Universums angefühlt."

Getty Images Olivia Newton-John im August 2014

Getty Images Chloe Lattanzi im Januar 2023

Instagram / chloelattanziofficial Chloe Lattanzi und ihre Mutter Olivia Newton-John

