Guter Zweck: Cardi Bs Mikrofon für 91.201 Euro versteigert

Da wechseln einige Scheine den Besitzer! In den vergangenen Tagen hatte ein kurzer Moment während einer Show von Cardi B (30) für Schlagzeilen gesorgt. Ein Fan hatte die Rapperin mit seinem Getränk bespritzt, woraufhin die Musikerin kurz die Fassung verlor. Deswegen hatte die "I Like It"-Interpretin ihr Mikrofon nach ihm geworfen. Dieses wurde jetzt für den guten Zweck versteigert. Cardis Mikro bringt eine Menge Geld ein!

Am Dienstagvormittag wurde die Auktion geschlossen, bei der innerhalb von einer Woche über 120 Gebote abgegeben wurden. Der Startbetrag für Cardis Mikrofon belief sich auf 500 US-Dollar, also 456,46 Euro – doch der ging zügig nach oben. Letztendlich wechselte es den Besitzer für sage und schreibe 99.900 US-Dollar und damit umgerechnet 91.201,23 Euro. An welche Wohltätigkeitsorganisationen das Geld gespendet wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Nach dem Wurf mit dem Mikrofon hatte die Polizei sogar Ermittlungen gegen die US-Amerikanerin eingeleitet. Später stellte sich jedoch heraus, dass Cardi nicht mit weiteren Konsequenzen rechnen muss. "Heute Nachmittag wurden wir vom Las Vegas Metropolitan Police Department benachrichtigt, dass es keine Anklage gegen Cardi geben wird", erklärte das Anwaltsteam der Musikerin gegenüber TMZ.

Anzeige

Getty Images Cardi B im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Cardi B, Juli 2023

Anzeige

KCS Presse / MEGA Cardi B bei der Pariser Fashion Week 2023

Anzeige

Glaubt ihr, Cardi wird sich noch zu der Auktion äußern? Nee, ich denke nicht. Ja, ich glaube schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de