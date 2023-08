Mikrofonwurf: Polizei leitet Ermittlungen gegen Cardi B ein!

Der Vorfall könnte ein juristisches Nachspiel haben. Offenbar macht Cardi B (30) momentan eine schwere Zeit durch. Seit einigen Wochen kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass die Rapperin angeblich ihren Ehemann Offset (31) betrogen haben soll. Aber damit nicht genug: Am Wochenende war die "Up"-Interpretin bei einem ihrer Konzerte in Wut geraten und schmiss daraufhin ein Mikrofon in die Menge. Nun soll Cardi B von einer Zuschauerin wegen Körperverletzung angezeigt worden sein!

Das teilt nun unter anderem Variety mit. Das Newsportal beruft sich dabei auf ein Statement des Polizei-Departments von Las Vegas, in dem es heißt: "Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde." Zwar wird die Rapperin in der Meldung nicht namentlich genannt, Datum und Ort stimmen jedoch mit ihrem Konzert überein.

Seit Sonntag machen Video des Zwischenfalls auf Twitter und Co. die Runde. Auf einem der Clips ist zu sehen, wie die Sängerin nach einer Getränkedusche – die von einem ihrer Fans ausging – ihr Mikrofon mit voller Wucht in Richtung des Publikums warf.

Cardi B und Offset im Januar 2020

Cardi B im September 2022

Cardi B, US-amerikanische Rapperin

