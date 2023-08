Teenie-Rapperin Lil Tay und Bruder sind plötzlich gestorben!

Tragische Neuigkeiten erschüttern die Musikwelt! Schon als Kind hatte Lil Tay angefangen, sich in der Branche zu etablieren. 2017 hatte die Rapperin, die bürgerlich Claire heißt, ihre Karriere im Netz gestartet und sich anschließend nach und nach eine große Fangemeinde aufgebaut. Über drei Millionen Menschen folgen der Teenagerin im Netz. Umso erschreckender sind die aktuellen News: Lil Tay und ihr Bruder sind urplötzlich gestorben.

Auf dem Instagram-Profil des etwa 14-jährigen Musiktalents teilte seine Familie am Mittwoch die traurigen Neuigkeiten. "Schweren Herzens teilen wir die erschütternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire. Der Tod ihres Bruders macht unsere Trauer noch unvorstellbarer", heißt es in dem Statement. Die Angehörigen baten weiterhin um Privatsphäre in dieser schweren Zeit: "Claire wird für immer in unseren Herzen bleiben!"

Informationen zur Todesursache der beiden Jugendlichen gibt es bisher nicht. Die Fans von Lil Tay sind jedoch schockiert und teilen ihre Trauer im Netz. "Ruhe in Frieden" und "Ihre Familie muss am Boden sein. So schlimm", heißt es in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Lil Tay, Rapperin

Lil Tay, April 2018

Lil Tay, April 2018

