Todesschwindel? Lil Tays Ex-Manager beschuldigt ihren Bruder

Der Fall um die Teenie-Rapperin Lil Tay wird immer kurioser. Über ihr Social-Media-Profil war erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben worden, dass sie und ihr Bruder ums Leben gekommen seien. Nur wenige Stunden später folgte dann die mysteriöse Wendung: In einem angeblichen persönlichen Statement verkündete Tay Tian, wie sie bürgerlich heißt, sie beide seien gar nicht verstorben. Jetzt meldet sich ihr Ex-Manager zu Wort – er glaubt, Lil Tays Bruder könnte den Tod der beiden nur inszeniert haben!

"Ich bin erleichtert, dass [Lil Tay] in Sicherheit ist. Ich glaube jedoch, dass der gemeldete Hacking-Vorfall möglicherweise nicht stattgefunden hat", erklärt ihr ehemaliger Manager Harry Tsang gegenüber Mirror. Demnach zweifle er vor allem aus einem Grund an der Glaubwürdigkeit: "Mich lassen die Handlungen von Lil Tays Bruder, der für seine Tendenz zu extremen Maßnahmen bekannt ist, ein alternatives Motiv hinter diesem Geschehen vermuten." Sollte es sich bei dem mysteriösen Vorfall wirklich um einen geschmacklosen PR-Stunt handeln, "zeuge [dies] von einem gewissen Maß an Verantwortungslosigkeit", meint er abschließend.

Ob wirklich ihr Bruder hinter dem Ganzen steckt, bleibt weiterhin ungewiss. Es ist auch zunächst nicht bestätigt, ob das aufgetauchte Statement wirklich von Lil Tay verfasst wurde. In diesem hatte sie unter anderem über Fehlinformationen bezüglich ihres Namens geklagt. "Mein offizieller Name ist Tay Tian, nicht Claire Hope", schrieb sie laut TMZ.

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

Instagram / liltay Lil Tay, Rapperin

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

