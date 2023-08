Ritchie erhält Geburtstagsglückwünsche von Mama Madonna!

Sie ist eine stolze Mama! Die Popsängerin Madonna (64) ist seit den 1980ern nicht mehr aus der Musiklandschaft wegzudenken. Neben unzähligen Charterfolgen konnte die Entertainerin auch zahlreiche Preise gewinnen. Privat hat sie sich mit ihrer sechsköpfigen Kinderschar den Traum von der eigenen Familie erfüllt. Ihr Sohn Rocco Ritchie (23), den sie mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie (54) bekam, feiert nun seinen 23. Geburtstag. Und Madonna lässt es sich nicht nehmen, ihrem Sohn im Netz zu gratulieren!

Auf Instagram teilt die Chart-Stürmerin ein Video, in dem private Schnappschüsse vom Geburtstagskind in einer Montage zusammengeschnitten sind. Im Hintergrund läuft der Beatles-Song "Here Comes The Sun": Dazu findet die stolze Mutter rührende Worte: "Von dem Tag an, an dem Du gezeugt wurdest, war das Leben mit Dir ein Abenteuer. Du hast mir Sorgen gemacht – wahrscheinlich mehr als jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Aber Du hast den Weg gewählt, der weniger befahren ist, und das macht den Unterschied! Nichts macht mir mehr Freude, als zu sehen, wie du als Künstler wächst! Ich bin so stolz auf dich!"

Erst vor wenigen Wochen hatte Madonna mit einem körperlichen Zusammenbruch von sich reden gemacht. Eine bakterielle Infektion hatte zur Folge gehabt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Ihre Kinder hatten daraufhin auf sie eingeredet, dass sie es in Zukunft langsamer angehen lassen müsse.

