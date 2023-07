Madonnas Kinder einig: Ihre Mutter muss sich Pause gönnen!

Genug ist genug! Die Sängerin Madonna (64) machte in den letzten Tagen aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit von sich reden. Nachdem sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste, soll sie sich nun in ihrem Zuhause in New York City unter der Obhut ihrer sechs Kinder auskurieren. Genau diese sind besonders besorgt um den Zustand der Musikerin. Wie nun bekannt wird, sollen Madonnas Kinder eine Intervention veranlasst haben!

Wie eine Quelle im Gespräch mit dem Heat Magazine verrät, seien die Kinder des Popstars von seinem bisherigen Lebensstil alles andere als begeistert: "Lourdes und Rocco sagen schon seit Jahren, dass Madonna es mit der Art und Weise, wie sie sich selbst bestraft und mit ihren Operationen übertreibt." Auch deren jüngere Geschwister seien der Meinung, dass der plötzliche Kollaps der 64-Jährigen nicht zu unterschätzen wäre: "Die Kinder sind sich einig, dass sie ihre Mutter zur Vernunft bringen müssen und sie wissen lassen müssen, dass dies ein großer Weckruf war."

Doch nicht nur ihre Sprösslinge wollen in dieser schweren Zeit für die Musikerin da sein. Auch Madonnas Ex-Mann, der Filmregisseur Guy Ritchie (54), soll bereits geäußert haben, sich um seine Verflossene zu sorgen und alles für ihre Genesung tun zu wollen. Eine Quelle verriet dem Magazin Closer: "Er respektiert sie wirklich, und deshalb will er ihr helfen, wo er nur kann."

Getty Images David Banda Mwale und seine Mutter Madonna

Getty Images Madonna und zwei ihrer Kinder im Jahr 2017

Getty Images Madonna, Guy Ritchie mit den Kindern Rocco Ritchie und Lourdes Leon

