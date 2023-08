Endgültig? Gal Gadot bekommt keinen dritten "Wonder Woman"

Wonder Woman wird wohl vorerst nicht zurückkehren. Neben Superman ist die Amazone mit dem knappen Outfit eine der ältesten Superheldinnen. Ihre Geschichte war bereits mehrfach verfilmt worden. Zuletzt war Hollywoodstar Gal Gadot (38) in die Rolle der Comicfigur geschlüpft. Sie hatte sie bereits in zwei Filmen verkörpert. Ein dritter Teil war 2021 bestätigt worden. Doch der wird nicht kommen: "Wonder Woman" ist vorerst eingestampft.

Es war ein langes Hin und Her, wann der dritte "Wonder Woman"-Teil mit Gal kommen wird. Nachdem bereits Regisseurin und Drehbuchautorin Patty Jenkins (52) abgesprungen war, schienen die Produzenten die Geschichte aber noch nicht aufzugeben. Doch damit ist nun Schluss. Wie unter anderem Variety berichtet, sollen die DC-Köpfe James Gunn (57) und Peter Safran aktuell nicht mehr an einem dritten Teil arbeiten. Da die beiden aber fleißig damit beschäftigt sind, ein neues Filmuniversum um die DC-Comics aufzuziehen, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Heldin auf die Leinwand zurückkehren wird.

Die Enttäuschung dürfte bei dieser Ankündigung wohl groß sein. Und dabei machte keine Geringere als Gal selbst erst vor wenigen Wochen noch Hoffnung auf einen neuen "Wonder Woman"-Film. Im Interview mit ComicBook.com zeigte sie sich hoch motiviert: "Es liegt mir so sehr am Herzen. Was ich von James und Peter gehört habe, ist, dass wir 'Wonder Woman 3' gemeinsam entwickeln werden."

