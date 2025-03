Gal Gadots Walk-of-Fame-Zeremonie durch Proteste gestört

Gal Gadot (39) hat ihren Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame erhalten, ein Meilenstein in der Karriere der Wonder Woman-Darstellerin. Doch die Zeremonie am Dienstag wurde von lautstarken Protesten überschattet. Vor dem abgesperrten Bereich am Hollywood Boulevard in Los Angeles versammelten sich pro-palästinensische Demonstranten mit Plakaten und Sprechchören. Gleichzeitig fanden sich auch Pro-Israel-Anhänger ein, was zu angespannten Szenen führte. Laut Variety wurde sogar die Polizei gerufen, nachdem ein Demonstrant angeblich eine israelische Flagge gestohlen hatte. Unbeeindruckt nahm Gal die Ehrung an und sagte: "Dieser Stern wird mich daran erinnern, dass mit harter Arbeit, Leidenschaft und etwas Vertrauen alles möglich ist."

Nicht nur die Proteste während der Zeremonie sorgen derzeit für Schlagzeilen rund um Gal. Die Schauspielerin, die ihr Heimatland Israel öffentlich unterstützt, sieht sich seit den jüngsten Ereignissen rund um den Nahost-Konflikt verstärkter Kritik ausgesetzt. Diese politische Haltung führt auch zu Spannungen am Set des Films "Schneewittchen", in dem sie die böse Stiefmutter spielt. Ihre Kollegin Rachel Zegler (23), die die Hauptrolle ergattern konnte, zeigt sich ebenfalls politisch aktiv, jedoch mit gegensätzlicher Position. Diese unterschiedlichen Meinungen sollen für Unmut zwischen den beiden Frauen gesorgt haben.

Abseits der politischen Kontroversen ist Gal seit Jahren eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Nach ihrem Durchbruch als "Wonder Woman" ist sie nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt, sondern auch als Produzentin aktiv. Doch auch privat könnte es bei der 39-Jährigen nicht besser laufen: Sie ist Mutter von vier Kindern und verheiratet mit Yaron Varsano. Hin und wieder lässt sie ihre Fans im Netz an ihrem Privatleben teilhaben. Zuletzt teilte sie beispielsweise auf Instagram einen niedlichen Moment ihrer kleinen Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gal Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano und den vier Kindern im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zegler bei einem Disney-Event für "Schneewittchen" in Segovia, Spanien

Anzeige Anzeige