Erfreuliche News für alle DC-Fans! Der supererfolgreiche Streifen Wonder Woman zog zahlreiche Zuschauer in die Kinos. Kein Wunder bei der spannenden Storyline und der Besetzung. Denn die Fast & Furious-Bekanntheit Gal Gadot (36) verkörperte die Superheldin – und an ihrer Seite spielte der Schauspieler Chris Pine (41). Der zweite Teil des Blockbusters kam nach einiger Verzögerung im Juni 2021 heraus. Nun folgen aufregende Neuigkeiten: Der dritte Teil von "Wonder Woman" wurde jetzt nämlich offiziell bestätigt!

Und zwar von niemand Geringerem als der Regisseurin des Films, Patty Jenkins (50). Während der DC FanDome sprach sie über den dritten Teil: "Wir freuen uns riesig auf 'Wonder Woman 3'", erklärte Patty und bejahte somit die Spekulationen um einen weiteren Film. Außerdem sprach sie über Gal, die natürlich wieder die Figur spielen wird.

"Sie ist super-traurig, dass sie nicht hier sein kann. Aber sie ist die wohl beschäftigte Frau weltweit – mit ihren drei Kindern und den Dreharbeiten", erklärte Patty weiter. Gal begrüßte nämlich erst im Juni ihr drittes Baby auf der Welt – ein Mädchen namens Daniella.

Anzeige

Getty Images Gal Gadot und Patty Jenkins im Januar 2018

Anzeige

ActionPress Gal Gadot als Wonder Woman in "Justice League"

Anzeige

Instagram / gal_gadot Jaron Varsano und Gal Gadot

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de