Gal Gadot hatte Hirn-Blutgerinnsel während Schwangerschaft

Die Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot (39) und ihr Mann Jaron Varsano durften sich im März 2024 über die Geburt ihrer vierten Tochter Ori freuen. Nun schockiert Gal ihre zahlreichen Fans auf Instagram allerdings mit einem erschreckenden Geständnis zu ihrer bisher letzten Schwangerschaft. Sie erklärt unter einem Post: "Im Februar, während meines achten Schwangerschaftsmonats, wurde bei mir ein massives Blutgerinnsel in meinem Gehirn diagnostiziert. Wochenlang hatte ich entsetzliche Kopfschmerzen ertragen, die mich ans Bett fesselten, bis ich endlich einem MRT unterzogen wurde, das die schreckliche Wahrheit enthüllte."

Die Schauspielerin erläutert im Laufe ihres Textes zudem, dass sie daraufhin mit ihrer Familie ins Krankenhaus eilte und sich einer Notoperation unterzog. Inzwischen sei sie vollständig geheilt, wofür sie unter anderem ihrem behandelnden Ärzteteam dankt. Diese Erfahrung habe außerdem dafür gesorgt, dass ihre Tochter nun ihren außergewöhnlichen Namen tragen darf: "Ihr Name, der 'mein Licht' bedeutet, wurde nicht zufällig gewählt. Vor der Operation sagte ich zu Jaron, dass unsere Tochter das Licht sei, das am Ende des Tunnels auf mich warten würde."

Inzwischen kann die stolze Mama ihr Familienleben mit dem Nachwuchs in vollen Zügen genießen. So teilt Gal immer wieder auf Social Media süße und authentische Einblicke in die rasche Entwicklung ihrer jüngsten Tochter. Erst vor einigen Tagen postete sie auf Instagram ein niedliches Video, das einen besonders herzerwärmenden Moment mit ihrer Kleinen zeigte. Gemeinsam saß das Mutter-Tochter-Duo auf einem Teppich und spielte voller Spaß mit Bauklötzen. Unter dem privaten Clip postete die Berühmtheit einen Text, in dem sie Oris lachende Laute als "den freudigen Ausdruck [ihres] Herzens" bezeichnet.

Getty Images Jaron Varsano und Gal Gadot, Februar 2020

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Tochter Ori

