Autsch: Rachel Zegler schließt "Schneewittchen"-Kollegin aus

Rachel Zegler (23) hat anlässlich der Veröffentlichung des neuen Disney-Films "Schneewittchen" auf Instagram einen emotionalen Rückblick auf die Dreharbeiten geteilt. In ihrer Nachricht lobte sie die Crew und viele ihrer Co-Stars, die sie während des Projekts intensiv begleitet hatten. Kurioserweise fehlte jedoch in dem Beitrag eine wichtige Person: Gal Gadot (39), die in der Realverfilmung der Disney-Geschichte die Rolle der bösen Königin spielt, wurde von Fans in diesem Rückblick schmerzlich vermisst. Für viele war dies Anlass genug, erneut über mögliche Spannungen zwischen den beiden Schauspielerinnen zu spekulieren, die sich schon während der Dreharbeiten angekündigt haben sollen.

Bereits seit den Castings im Jahr 2021 sorgt der Disney-Streifen immer wieder für Schlagzeilen. Während Rachel für ihre Besetzung als Schneewittchen ohne schneeweiße Haut von konservativen Disney-Fans Gegenwind erhielt, musste auch Gal einige Kritik einstecken. Sie hatte ihre politischen Ansichten zum Gazakrieg geteilt, was die Produktion nachhaltig überschattete und laut einem von People zitierten Insider auch für das schwierige Verhältnis zu Rachel gesorgt haben soll. Während der Dreharbeiten seien die beiden zwar höflich miteinander umgegangen, hätten aber nie eine persönliche Beziehung aufgebaut.

Das Fantasy-Musical "Schneewittchen" läuft seit rund einer Woche in den deutschen Kinos und sollte als Realverfilmung des 1937 erschienenen Zeichentrickfilms "Schneewittchen und die sieben Zwerge" frischen Wind in die beliebte Disney-Geschichte bringen. Doch statt Begeisterungsstürmen erntete der Streifen vernichtende Kritiken. The Times empfahl den Lesern beispielsweise, dem Negativ-Hype rund um den Film zu glauben und zur Sicherheit direkt "eine Kotztüte" mit ins Kino zu bringen. Ob die schwierige Beziehung von Rachel und Gal letztendlich zur als schwach kritisierten Performance der Schauspielerinnen beigetragen hat, bleibt offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gal Gadot im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zegler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige