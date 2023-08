"Kein Streit": Selena Gomez und Francia Raisa gehen aus!

Diese Nachricht wird die Fans sicher endlich beruhigen! Jahrelang waren Selena Gomez (31) und Francia Raisa (35) unzertrennlich gewesen. Letztere hatte der an Lupus erkrankten Sängerin 2017 sogar eine ihrer eigenen Nieren gespendet! Doch danach stritten die ehemaligen besten Freundinnen sich auf einmal nur noch öffentlich, das Verhältnis zwischen ihnen schien zerrüttet. Bis jetzt: Selena und Francia verbringen wieder Zeit zusammen!

Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen die beiden am Freitagabend beim gemeinsamen Essen mit Freunden in einem italienischen Restaurant in Los Angeles. Die Musikerin und die Schauspielerin schienen Spaß bei ihrer Unterhaltung zu haben und verließen das Lokal anschließend auch gemeinsam. Selena stellte in ihrer Instagram-Story klar, dass zwischen den Freundinnen kein böses Blut herrscht: "Kein Streit", schrieb sie zu einem Foto der High Heels der beiden, die zufällig beide einen Animal-Print hatten.

Ist bei den beiden also alles in bester Ordnung? Francia hatte zuletzt auch mit dem Gerücht aufgeräumt, dass sie gezwungen worden sei, ihre Niere an Selena zu spenden. "Niemand hat mich gezwungen, etwas zu tun. Es kam aus der echten Güte meines Herzens und seitdem bin ich supergesegnet", machte sie im "Good Guys"-Podcast deutlich. Sie habe sich aus freiem Willen dazu entschieden, weil es einfach gepasst habe.

Anzeige

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa während der "Billboard Women in Music"-Gala im Jahr 2017

Anzeige

Instagram / selenagomez Francia Raisa und Selena Gomez im Krankenhaus 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de