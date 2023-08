Schwangere Uzo Aduba feiert süße Babyparty mit ihrer Familie

Diese niedliche Überraschung ist gelungen! Uzo Aduba (42) und Robert Sweeting gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor drei Jahren hatten die Orange Is the New Black-Schauspielerin und ihr Partner den nächsten Schritt gewagt und sich das Jawort gegeben. Im Juni verkündete der Netflix-Star dann die freudige Neuigkeit: Sie erwartet ihren allerersten Nachwuchs. Nun zelebriert Uzo ihre Schwangerschaft!

In Form einer neuen Bilderreihe auf Instagram gibt die 42-Jährige Einblicke in ihr Leben als werdende Mama. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie Uzo im kleinen Kreis eine Baby Shower feiert. "Es war so ein fantastisches Gefühl, dass unsere Familien eine Babyparty für uns veranstalten und eine tolle Zeit mit unseren Lieben zu verbringen", schwärmt sie unter dem Beitrag und fügt hinzu: "Robert und ich freuen uns jeden Tag mehr und mehr."

Die Netflix-Bekanntheit räumt ein, dass ihr rosafarbenes Kleid ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie ein Mädchen erwartet. Allerdings stellt die Schauspielerin klar: "Die Wahl des Kleides deutet auf nichts hin. Ich mochte einfach nur die Farbe." Offiziell bestätigt hat Uzo das Geschlecht ihres Babys bislang noch nicht.

Instagram / uzoaduba Uzo Aduba und Robert Sweeting im Juli 2023

Instagram / uzoaduba Uzo Aduba und Robert Sweeting im August 2023

Getty Images Uzo Aduba, Schauspielerin

