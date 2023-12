"Verliebt": Uzo Aduba ist zum ersten Mal Mutter geworden

Sie hat süße Neuigkeiten zu verkünden! Uzo Aduba (42) war durch ihre Rolle der "Crazy Eyes"-Suzanne in der Netflix-Serie Orange Is The New Black bekannt geworden. Obwohl sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, verriet sie im vergangenen Juni, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Sweeting ein Baby erwartet. Jetzt ist es endlich so weit: Uzos Kind hat das Licht der Welt erblickt!

Das verkündet die Schauspielerin mit einer Reihe von süßen Schnappschüssen auf Instagram. Auf einem der Fotos ist sie mit ihrem kleinen Wonneproppen im Arm zu sehen, während Uzo auf dem anderen Bild zeigt, wie sie die kleinen Füße ihres Schatzes in den Händen hält. Dazu schreibt die frischgebackene Mama: "Meine Tochter. Ich war in meinem Leben noch nie so schnell und so tief verliebt." Nun sei auch sie in den Klub der Mütter eingetreten: "Ich hab egehört, die Beiträge sind hoch, aber die Mitgliedschaft ist es absolut wert", witzelt der Serienstar.

Auch den Namen ihres Töchterchens verriet die Fernsehbekanntheit in ihrem Statement: "Wir lieben dich so sehr, Adaiba Lee Nonyem." Ihre Fans sind begeistert von den rührenden Neuigkeiten: "Du bist so schön und verdienst jeden Moment der Freude! Glückwunsch!", schreibt eine Nutzerin. "Mein Gott! Das ist so schön, herzlichen Glückwunsch zur Erweiterung eurer schönen Familie Uzo", kommentiert ein weiterer Fan.

Instagram / uzoaduba Uzo Aduba und Robert Sweeting im Juli 2023

Instagram / uzoaduba Uzo Aduba, Schauspielerin

Getty Images Robert Sweeting und Uzo Aduba

