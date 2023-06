"Orange Is the New Black"-Star Uzo Aduba ist schwanger!

Süße Baby-News von Uzo Aduba! Die Schauspielerin war für ihre Rolle in der Netflix-Serie Orange Is the New Black bekannt geworden. Mit ihrer Rolle als "Crazy Eyes"-Suzanne spielte sie eine der Insassinnen im Frauengefängnis. Ihr Privatleben hält sie zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit raus, doch nun verkündet die 42-Jährige freudige Neuigkeiten: Uzo erwartet ihr erstes Baby mit ihrem Partner Robert Sweeting!

Bei Instagram teilte sie jetzt ein niedliches Video, auf dem sie glücklich einen weißen Strampler in die Kamera hält. Und dabei strahlt Uzo (42) von einem Ohr zum anderen. "Was für ein Segen. Mein Mann Robert und ich sind so glücklich, dieses nächste Kapitel gemeinsam als Eltern zu betreten", schreibt sie zu dem Clip. Sie sei schon total aufgeregt. "Ich darf jemandes Mama sein!", freut sie sich. "Ich weiß, wenn wir drei weiter wachsen, wird unser einziges Ziel sein, dich zu lieben, Kleiner", schwärmt die Schauspielerin.

Damit krönen Uzo und ihr Partner ihr gemeinsames Liebesglück – denn erst vor knapp drei Jahren hatten sich die beiden still und heimlich das Jawort gegeben. Das hatte ein Insider gegenüber People verraten. Erst Monate später teilte die werdende Mama auch ein Foto der Hochzeit im Netz. "Mein Herz, meine Liebe – ich bin so glücklich, dass mein Leben letztes Jahr mit dir begonnen hat", hatte sie geschwärmt.

Robert Sweeting und Uzo Aduba

Uzo Aduba, Schauspielerin

Uzo Aduba und Robert Sweeting bei ihrer Hochzeit

