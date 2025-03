Das ist Uzo Adubas Schlüssel für eine glückliche Ehe

Uzo Aduba (44), bekannt aus der Erfolgsserie Orange Is the New Black, hat in einem Interview offen über ihre Ehe mit dem Regisseur Robert Sweeting gesprochen. Das Paar ist seit September 2020 verheiratet. Uzo verriet People das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung: "Respekt. Ihr müsst euren Partner respektieren, einander respektieren und Rücksicht nehmen." Sie erklärte weiter: "Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, warum man sich entschieden hat, sein Leben miteinander zu teilen." Besonders jetzt, da sie gemeinsam ihre Tochter Adaiba großziehen, sei dies essenziell.

Die Liebesgeschichte der beiden begann wie aus einem Film: Sie trafen sich auf einer Dachterrasse in Midtown Manhattan. Doch der Weg dahin war für Uzo nicht immer einfach. Bevor sie Robert begegnete, hatte sie einige Enttäuschungen in der Liebe erlebt. "Es stimmt wirklich, dass man viele Frösche küssen muss, bevor man den Richtigen findet", scherzte die Schauspielerin. Die Hochzeit hielt das Paar zunächst geheim. Die intime Zeremonie fand im Garten von Uzos Schwester statt, sodass ihre Mutter, bei der damals Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war, die Trauung miterleben konnte.

Uzo beschrieb ihren Mann mit großer Bewunderung und betonte, wie sicher sie sich bei ihm fühle. "Nicht das Beste von mir, sondern alles von mir – meine Schwächen, meine Verletzlichkeit, meine schwachen, hässlichen Seiten. Ich fühlte mich sicher genug, um ihm das zu zeigen. Und als er das sah, liebte er mich immer noch", erzählte sie zuvor demselben Magazin. Dieses Gefühl, fügte sie hinzu, sei das Fundament ihrer glücklichen Partnerschaft.

Getty Images Uzo Aduba und ihr Mann Robert Sweeting bei den Tony Awards 2023 in New York

Getty Images Robert Sweeting und Uzo Aduba

