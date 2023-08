Wahre Promi-BFFs: Dakota Johnson schwärmt von Riley Keough

Sie gehen durch dick und dünn. Seit ihrem Mega-Erfolg mit der Shades of Grey-Reihe gehört Dakota Johnson (33) zur festen Schauspielerriege von Hollywood. Als Tochter von Melanie Griffith (66) und Don Johnson (73) war ihr das Leben im Rampenlicht von Anfang an nicht fremd. Umgeben vom Glitzer und Glamour der Filmindustrie müsste es daher beinahe unmöglich sein, echte Beziehungen aufzubauen. Nicht so für die "How to Be Single"-Darstellerin: Dakota hat eine besondere Bindung zu Schauspielkollegin Riley Keough (34).

Mit Vanity Fair plaudert die 33-Jährige über ihre langjährige Freundschaft mit der "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin. Diese soll auf dem Parkplatz einer amerikanischen Fast-Food-Kette angefangen haben. "Es war, als hätte ich eine Seelenverwandte gefunden", meint sie. Genau wie Riley, deren Eltern die verstorbene Lisa Marie Presley (✝54) und Danny Keough sind, wuchs Dakota in der Öffentlichkeit auf. Doch ist das nicht das Einzige, was die beiden verbindet: "Als wir 19 waren, haben wir eine Scherzband namens Folky Porn gegründet."

Nicht nur eine ihrer besten Freundinnen, sondern auch ihr Liebster ist kein Unbekannter. Seit rund sechs Jahren ist Dakota mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (46) liiert. Dennoch hält sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Obwohl oder vielleicht genau, weil sie ihr Leben von klein auf im Rampenlicht verbracht hat, scheint sie ihre Privatsphäre inzwischen ganz besonders zu schützen.

Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Riley Keough, Nicole Richie und Jamie Mizrahi, 2022

Anzeige

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de