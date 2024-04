Wird es eine zweite "Daisy Jones & The Six"-Staffel geben?

Die Serie "Daisy Jones & The Six" begeisterte weltweit Millionen von Menschen. Seit dem Ende der ersten Staffel hoffen die Fans gespannt auf eine Fortsetzung der Show. In einem Interview mit Variety spricht die Schauspielerin und Hauptdarstellerin der Sendung, Riley Keough (34) nun selbst über die Möglichkeit einer weiteren Staffel. "Ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob es geplant ist", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe noch nichts gehört."

Die Diskussionen über eine zweite Staffel laufen schon seit einiger Zeit. Bereits vor einem Jahr hatten die Produzenten der Show, Scott Neustadter und Will Graham, über eine mögliche Fortsetzung gesprochen. "Ich denke, [die Autorin] Taylor [Reid Jenkins] hat das Buch auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise mit einer Frage beendet, die sowohl die Unordnung des Lebens als auch den Weg, den es einem nimmt, anspricht", erklärte Will gegenüber dem Magazin. Trotzdem wollten sie weitere Folgen nicht ausschließen. "Das Ende lässt die Tür für eine Fortsetzung irgendwie offen. Ich habe das Gefühl, dass es einen ziemlich befriedigenden Abschluss gibt, aber gleichzeitig bleiben einige Fragen unbeantwortet", erläuterte Scott im Interview.

Die Serie "Daisy Jones & The Six" basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Taylor Reid Jenkins. Sie behandelt die Geschichte einer Rockband aus den 1970er-Jahren und ihren Aufstieg in der Musikszene von Los Angeles. Dabei stehen vor allem die Bandmitglieder Daisy Jones und Billy Dunne im Vordergrund.

Anzeige Anzeige

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Graham, Lauren Levy Neustadter und Scott Neustadter bei einem "Daisy Jones & The Six"-Event

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch eine zweite Staffel von "Daisy Jones & The Six" wünschen? Ja, das wäre mega! Ne, mir hat die erste Staffel nicht so gefallen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de