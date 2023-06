Chris Martin und Dakota Johnson turteln bei Coldplay-Konzert

Die zwei können wohl einfach nicht voneinander lassen! Seit rund sechs Jahren gehen Dakota Johnson (33) und Chris Martin (46) bereits gemeinsam durchs Leben. Ihr Privatleben halten die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann jedoch für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Auf einem Gig des Musikers können sich die Turteltauben nun allerdings nicht zurückhalten – so süß turteln Dakota und Chris bei einem Coldplay-Konzert!

Wie Hollywoodlife berichtet und Aufnahmen beweisen, kann das Paar während eines Auftrittes des Briten kaum die Augen voneinander nehmen! Chris beglückt seine Liebste sogar mit einem romantischen Ständchen! Dakota bedankt sich daraufhin mit Luftküssen, die sie ihrem Partner verliebt zuwirft.

Im vergangenen Jahr hatte sich Dakota in einem seltenen Interview zu ihrer Beziehung zu Chris geäußert. "Wir gehen manchmal aus, aber wir arbeiten beide so viel, dass es viel schöner ist, sich zu Hause gemütlich und ungestört zurückzuziehen", verriet der "Fifty Shades of Grey"-Star im Interview mit Elle UK.

Anzeige

Getty Images Dakota Johnson im April 2023

Anzeige

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Anzeige

ActionPress / RMBI / BACKGRID Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de