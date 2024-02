Chris Martin und Dakota Johnson genießen ihren Liebesurlaub

Endlich wieder Zeit für Zweisamkeit! Dakota Johnson (34) und Chris Martin (46) sind seit 2017 ein Paar. Trotz Trennungsgerüchten und kleineren Beziehungsproblemen scheinen die Fifty Shades of Grey-Darstellerin und der Coldplay-Sänger immer noch glücklich und verliebt zu sein. Ab und zu bekommen die Fans einen kleinen Einblick in die Liebesbeziehung der beiden – so wie jetzt: Die Schauspielerin wurde nun mit ihrem Partner in Mexiko gesichtet!

Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sich Dakota und Chris eine Auszeit gönnen. Gemeinsam genießen sie ihren Urlaub in Puerto Vallarta im Westen Mexikos. Hand in Hand schlendern sie am Strand entlang und freuen sich über das gute Wetter. Für ihren Strandausflug entschied sich der Musiker für eine rot-blaue Badehose, während seine Partnerin einen weißen Badeanzug mit einem eleganten, hochgeschlossenen Schnitt trug.

Die 34-jährige Schauspielerin hat gerade ihre Pressetour für ihren neuen Marvel-Film "Madame Web" beendet. Neben Sydney Sweeney (26), Isabela Merced und Celeste O'Connor (22) spielt sie die Hauptrolle in dem neuen Superheldenfilm. Für Dakota war es eine gute Gelegenheit, mal ins Action-Genre zu wechseln. Dennoch scheint der Film laut Hollywood Reporter alles andere als gut anzukommen.

MEGA / MEGA Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Celeste O'Connor, Sydney Sweeney, Dakota Johnson und Isabela Merced

