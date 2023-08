Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham trauern um ihren Hund

Die beiden müssen einen schweren Verlust verkraften. Brooklyn Peltz-Beckham (24) und seine Nicola (28) hatten sich vor drei Jahren verlobt. Im April des vergangenen Jahres traten der Fußballer-Sprössling und die Brünette dann vor den Traualtar: Im Rahmen einer romantischen Zeremonie gaben sich die beiden das Jawort. Immer an ihrer Seite war ihr treuer Begleiter – Hund Bear. Von diesem müssen sich die beiden jetzt schmerzlich verabschieden. Nicola und Brooklyn trauern um ihren Vierbeiner.

"Es gibt keine Worte, um diesen Herzschmerz zu beschreiben. Bear, ich bin so glücklich, dass ich mit dir an meiner Seite aufwachsen durfte. Danke, dass du uns alle so sehr geliebt hast. Ich hasse es, dass du nicht mehr da bist, ich vermisse dich so sehr. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich liebe", schreibt die Beauty zu einer Reihe von Schnappschüssen ihres geliebten Hundes auf Instagram. Auch Brooklyn muss den Verlust erst einmal verkraften. "Wir vermissen dich so sehr, Bear. Du warst so ein toller Hund. Wir lieben dich", schreibt er zu einem Foto von sich und dem Vierbeiner im Meer.

Noch vor rund einem Monat kuschelten die Hundeeltern ausgelassen mit ihren Lieblingen. "Nala und Bear. Meine Lieblingstage", schrieb Nicola zu den Fotos, auf denen sie mit ihren Fellnasen zu sehen ist und glücklich in die Kamera strahlt.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz' und Brooklyn Beckhams Hund

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, April 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

