Süß: Nicola und Brooklyn Beckham kuscheln mit ihren Hunden

Das ist fast zu süß, um wahr zu sein! Als sich Brooklyn Beckham (24) und Nicola Peltz (28) 2017 auf dem Coachella-Festival kennengelernt hatten, waren sie beide noch in anderen Partnerschaften. Bei ihrem erneuten Aufeinandertreffen, zwei Jahre später, funkte es sofort: Nach nur sechsmonatiger Beziehung gab das Paar seine Verlobung bekannt. Seither feiern sie öffentlich ihr Liebesglück. Sichtlich gut gelaunt zeigen sich die beiden jetzt auf süßen Schnappschüssen mit ihren Vierbeinern.

Die 28-Jährige und der älteste Sohn des Beckham-Clans schmusen mit ihren Hunden, während sie einen entspannten Tag in der Sonne verbringen. "Nala und Bear. Meine Lieblingstage", schreibt Nicola auf Instagram schwärmend unter die Bilder von sich und ihren Fellnasen. Darauf strahlt die 28-Jährige ganz natürlich in die Kamera. In ihrer Story teilt sie einen weiteren Schnappschuss – diesmal von ihrem Liebsten. Darauf kuschelt Brooklyn liebevoll mit Hund Lamb und schenkt dabei den Followern seinen besten Hundeblick.

Die beiden geben schon immer gerne Einblicke in ihr Privatleben. Via Instagram hatte Brooklyn kürzlich einen Schnappschuss der beiden Turteltauben gepostet und damit ihr Verlobungsjubiläum zelebriert. "Vor drei Jahren habe ich meine beste Freundin gefragt, ob sie mich heiraten will", hatte er geschwärmt.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham, Juli 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz, Schauspielerin

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Mai 2023

