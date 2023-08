Undercover: Prinzessin Kate weiß, wie man unentdeckt bleibt

Sie versteckt sich! Als eine der berühmtesten Frauen der Welt ist Prinzessin Kate (41) ständig von Kameras und Fans umgeben. Dies scheint sie in der Regel nicht zu stören. Jedoch möchte aber auch sie hin und wieder gerne Dinge unternehmen, die Menschen tun, die nicht im Rampenlicht stehen. Deshalb muss Prinzessin Kate zu speziellen Tricks greifen, um in der Öffentlichkeit unentdeckt zu bleiben.

Die Journalistin Tina Brown veröffentlichte Kates Geheimnis in ihrem Enthüllungsbuch "The Palace Papers". Sie behauptet, die Prinzessin bekomme viel Zeit für sich selbst, wenn sie ihren Wecker um acht Uhr morgens stelle. Sie probiere ihre Lieblingsorte zu besuchen, bevor alle anderen dort auftauchen. Dies soll eine Hilfe für Kate sein, um "normale" Dinge zu tun. Bisher wurde sie auch nur einmal erwischt und das bei einer David-Hockney-Ausstellung in der Royal Acadamy in London.

Auch Kate und ihr Ehemann Prinz William (41) unternehmen gerne alltägliche Dinge. Allerdings sind dabei meist die Kameras nicht weit entfernt. Das Paar findet man hin und wieder in ihren Stammlokalen. Dort muss Kate auch mal auf ihre gesunde Ernährung verzichten, denn so manchen Süßspeisen kann die Prinzessin einfach nicht widerstehen.

Action Press / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Prinzessin Kate beim Wimbledon-Turnier, Juli 2023

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

ActionPress Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Polospiel in Windsor

