Zu diesem Dessert kann Prinzessin Kate nicht Nein sagen

Sie kann auch eine Naschkatze sein! Prinzessin Kate (41) ist bekannt für ihre gesunde Ernährung. Als sportliche Mutter von drei Kindern soll sie eigentlich einfache, nahrhafte Gerichte bevorzugen und verbringt gerne ihre Zeit in der Küche. Sie und ihr Mann Prinz William (41) haben allerdings auch Stammlokale, in denen sie hin und wieder gesichtet werden. Da drückt Kate auch gerne ein Auge zu, wenn es um ihre gesunde Ernährung geht.

"Ihr Favorit ist Sticky Toffee Pudding", erzählt Chefkoch Rody Warot in einem Interview mit People. Er arbeitete früher im Old Boot Inn, einem Lokal in Berkshire, wo sich die Prinzessin gern den klassischen britischen Pudding bestelle. "Kate ist immer diskret und hat die Gerichte mit großer Freundlichkeit gelobt", fährt der Koch fort. Neben ihrer Vorliebe für den Sticky Toffee Pudding, sei sie begeistert von Curry und Gewürzen. Ihr Mann hingegen bevorzuge mildere Gerichte.

Für Prinz William darf es offenbar auch gerne mal Fast Food sein. Dabei scheut der Sohn von König Charles III. (74) auch nicht davor, mal selbst anzupacken. So wurde vor Kurzem ein Video von ihm beim Servieren von Burgern aus einem Foodtruck veröffentlicht. Die Kunden waren mehr als überrascht.

