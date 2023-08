James Arthur macht sich beim Veröffentlichen von Musik Druck

James Arthur (35) ist im Gefühlschaos! Der Sänger hatte 2012 die Show X Factor gewonnen und sein Song "Impossible" war durch die Decke gegangen. Seither veröffentlichte er vier Alben mit jeder Menge Lieder, die seine Fans begeistert hören. Am 04. August kam seine neue Single "Blindside" raus. Man könnte meinen, dass es für den Briten mittlerweile ganz normal wäre, seine Tracks zu veröffentlichen. Doch James fällt es gar nicht mal so leicht, seine Musik der Welt zu zeigen.

In einem Interview mit Promiflash beschreibt der Sänger, wie er sich vor und nach dem Release seiner Lieder fühlt. "Du hast den Song eine lange Zeit geliebt und eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Wenn du ihn für die Welt veröffentlichst, gehört er nicht mehr nur dir. Er gehört jedem. Das ist ja eigentlich, was du willst, aber es fühlt sich komisch an", erklärt er. Deshalb stehe er immer unter Druck. "Es ist ein seltsames Gefühl, weil der Song sich schon fast anders anhört, sobald du weißt, dass jeder ihn hören kann", gesteht der Sänger.

James' Familie und Freunde unterstützen ihn bei seiner Musik sehr. Jedoch ist er eher verschlossen, wenn es darum geht, seine Tracks vor Release mit Leuten zu teilen. Allerdings darf seine fast einjährige Tochter die Songs hören, bevor sie veröffentlicht werden. Denn als Baby zeigt sie ehrlich ihre Gefühle.

Getty Images James Arthur, Sänger

Instagram / jamesarthur23 James Arthur im Januar 2021

Instagram / jamesarthur23 James Arthur mit seiner Tochter Emily

