Kurz nach Geburt: James Arthur auf Promi-Dating-App entdeckt

Eigentlich sollte James Arthur (35) überglücklich sein. Im November vergangenen Jahres überraschte der Musiker seine Fans mit einer schönen Nachricht: Er ist Vater geworden. Die Mutter seiner kleinen Tochter ist seine Partnerin Jessica Grist. Mit ihr hatte er sich erst kurz vor der Geburt wieder zusammengerauft, nachdem sich das Paar kurzzeitig getrennt hatte. Umso verwirrender ist jetzt diese Entdeckung: James soll ein Profil auf einer Promi-Dating-App haben!

Laut The Sun soll James seit Neuestem ein Profil auf der privaten Dating-App Raya haben. Diese ist bekannt dafür, nur für Promis zugänglich zu sein und auch nur unter bestimmten Bedingungen. Das Profil des "Impossible"-Interpreten soll eine Mischung aus Bildern von Bühnenauftritten und Selfies mit Kollegen wie Nicole Scherzinger (44) und Katy Perry (38) sein. Was genau der Brite in der App sucht und ob das Profil echt ist, ist derweil nicht klar. Aber zumindest gab er bisher keine Trennung von seiner Jessica bekannt.

Mit ihrer Geburt gab James auch den Namen seiner Tochter bekannt: Sie heißt Emily. Genauso hatte er auch einen seiner Songs genannt. Der war aber schon 2021 erschienen. Damals hatte er die Zeilen einem ungeborenen Baby gewidmet. Im Podcast "An Hour With" hatte er dann offenbart, dass es sich in dem Lied um das Kind handelt, dass seine Jessica im selben Jahr verloren hatte.

Instagram / jessicagrist Jessica Grist und James Arthur

Getty Images James Arthur, Musiker

Getty Images James Arthur bei einem Konzert in Birmingham 2021

