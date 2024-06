Zum dritten Mal: James Arthur trennt sich von Freundin!

Bei James Arthur (36) läuft es beruflich aktuell wie am Schnürchen, nur privat muss der "Bitter Sweet Love"-Interpret nun einen Rückschlag einstecken: Der Sänger hat sich erneut von seiner langjährigen Partnerin Jessica Grist getrennt. Seit 2012 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. 2015 legten sie für zwei Jahre eine Pause ein, ehe sie sich 2021 abermals trennten. Als vor zwei Jahren dann die gemeinsame Tochter Emily zur Welt kam, schien alles wieder perfekt. Eine Quelle verrät gegenüber Mirror: "James und Jessica haben eine lange Geschichte und mögen sich wirklich sehr. Aber sie haben einige harte Zeiten hinter sich und haben kürzlich beschlossen, sich für immer zu trennen."

Dennoch werden die beiden immer im Leben des anderen sein und sind sich einig, dass sie für ihre Tochter die besten Eltern sein wollen, die sie sein können. "Diese Trennung war schmerzhaft, aber einvernehmlich. Sie sind sich einig, dass es so sein muss. In der Vergangenheit hatten James und Jessica das Gefühl, dass ihre Beziehung an eine Mauer gestoßen war, aber sie haben so viel Zuneigung füreinander, dass sie es immer wieder versuchen wollten", erklärt der Insider weiter und fügt hinzu: "Aber dieses Mal ist es anders. Sie sind beide zu 100 Prozent entschlossen, ihre Tochter an die erste Stelle zu setzen, egal, was in ihrer Beziehung passiert."

James hat in den vergangenen Jahren so einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach seinem Gewinn bei X Factor im Jahr 2012 musste der damals 24-Jährige mit dem einhergehenden Ruhm klarkommen. Seine Freundin habe ihm aber geholfen "im Moment zu leben". Sie war es auch, die ihn zu seinem vierten Studioalbum "It'll All Make Sense in the End" inspiriert hat. "Sie weiß, dass sie die Muse in vielen dieser Songs ist. Sie ist so hilfsbereit und hat es wahrscheinlich satt, meine Musik zu hören, denn sie hat das ganze Jahr über nur meine Songs gehört", hatte James in einem früheren Interview erzählt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicagrist Jessica Grist und James Arthur

Anzeige Anzeige

Getty Images James Arthur bei einem Konzert in Birmingham 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch die Trennung? Ja, und wie! Nein, er wirkte zuletzt nachdenklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de