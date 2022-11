Ganz überraschende News: James Arthur ist Vater geworden!

James Arthur (34) verkündet tolle Neuigkeiten! Der britische Sänger und seine On-off-Partnerin Jessica Grist sind seit Januar dieses Jahres wieder ein Paar. Dies bestätigte damals ein Insider. Die beiden haben viel miteinander durchgemacht. In einem seiner emotionalen Songs offenbarte er sogar, dass Jessica vor einiger Zeit eine Fehlgeburt erlitten hatte. Nun überrascht James seine Fans höchstpersönlich: Er ist Vater geworden!

Das teilte er seiner Community auf Instagram mit einem niedlichen Clip mit. Zu Beginn des Videos steht geschrieben: "In den vergangenen Tagen ist jemand unerwartet angekommen". Dann ist zu sehen, wie James ein Baby hält und dieses mit der Hand des Musikers spielt. "Liebe Emily, willkommen auf der Welt", schrieb er in die Unterschrift. Er und Jessica haben also eine Tochter namens Emily auf der Welt begrüßen dürfen.

Doch nicht nur das: James hat seinem kleinen Wunder auch schon ein Tattoo gewidmet. In dem Video ist zu sehen, dass der Name Emily bereits auf seine Hand tätowiert ist. Seine Follower, aber auch bekannte Gesichter, sind aus dem Häuschen. Pixie Lott (31) kommentierte etwa: "Wow, herzlichen Glückwunsch, James", und versah die Worte mit einem Herz-Emoji.

Anzeige

Instagram / jessicagrist Jessica Grist und James Arthur

Anzeige

Getty Images James Arthur in New York City, Dezember 2016

Anzeige

Getty Images James Arthur, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de