Sie können einfach nicht ohneeinander! Im Mai vergangenen Jahres gab der Sänger James Arthur (33) bekannt, dass er und seine langjährige Freundin Jessica Grist getrennte Wege gehen werden. Am Ende beendeten sie ihre Beziehung freundschaftlich. Neun Jahre durchlebte das Paar Höhen und Tiefen zusammen. Doch endgültig war das Liebes-Aus wohl nicht. Denn nach sechs Monaten haben James und Jessica wieder miteinander angebandelt!

Die beiden wurden zusammen in London in einer Autowerkstatt gesichtet. Dazu berichtete ein Informant gegenüber The Sun von ihrem Liebes-Comeback: "Die Leute, die ihnen nahestehen, freuen sich, dass sie wieder zusammen sind – die Chemie stimmt definitiv und sie waren fast ein ganzes Jahrzehnt lang zusammen." Offenbar vermissten James und Jessica einander sehr. "Sie waren sechs Monate getrennt, sind aber immer in Kontakt geblieben und haben sich sehr gut verstanden", verriet die Quelle weiter.

Das wiedervereinte Liebespaar traf erstmalig 2012 bei der britischen Ausgabe von The X-Factor aufeinander. James hatte bei dem Gesangsformat nicht nur den Siegertitel abgeräumt, sondern sich nebenbei auch noch in die hübsche Backgroundsängerin Jessica verguckt.

Anzeige

Getty Images James Arthur, Sänger

Anzeige

Getty Images James Arthur in New York City, Dezember 2016

Anzeige

Instagram / jamesarthur23 James Arthur im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de