"Work With My Love": Das ist der Dschungelcamp-Song 2023!

Der Song für die diesjährige Dschungelcamp-Staffel steht! Auch in diesem Jahr werden die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt erneut den Schritt wagen und in den australischen Busch ziehen. Neben Reality-Star Cecilia Asoro und der Influencerin Jolina Mennen (30) werden sich auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) und DSDS-Bekanntheit Cosimo Citiolo (41) den ekligen Dschungel-Prüfungen stellen. Doch auch die musikalische Untermalung darf in diesem Jahr nicht fehlen – James Arthur (34) und DJ Alok werden dieses Mal für den ein oder anderen Ohrwurm sorgen!

Das gab jetzt RTL bekannt: Mit "Work With My Love" werden die beiden Musiker die 16. Staffel begleiten. Ein bisschen Nostalgie darf dabei aber nicht fehlen! Denn das für den Song verwendete Sample sollte einigen bekannt vorkommen: Bereits 2004 brachte der Hit "Lola's Theme" von The Shapeshifters die Musikfans zum Tanzen!

Aber nicht nur der Song feiert sein großes Dschungel-Debüt: Der Moderator Jan Köppen (39) wird erstmals für das beliebte Format vor der Kamera stehen – und davor hat der 39-Jährige ein wenig Bammel: "Ich habe im Hotelzimmer erst mal unter den Klorand geschaut, ob dort Spinnen sind. Und ich stecke meine Hosenbeine in die Socken, damit mir da keine Viecher reinkrabbeln können", verriet er gegenüber RTL.

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige

Getty Images James Arthur den Brit Awards 2017 in London

Anzeige

RTL Jan Köppen, 2023

Anzeige



