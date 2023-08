Mini-Fan: James Arthurs Tochter hört seine Musik zuerst

James Arthur (35) plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. Im November 2022 hatte der Musiker überraschende News bekannt gemacht: Er ist zum ersten Mal Vater geworden – seine Tochter Emily ist sein ganzer Stolz. Jessica Grist ist Mutter der Kleinen – mit ihr führt der "Impossible"-Interpret eine On-off-Beziehung. Ob sie aktuell ein Paar sind, ist nicht bekannt. Mit Details aus seinem Privatleben hält sich James ohnehin eher bedeckt. Nun schwärmte er aber von seinem Töchterchen!

Im Interview mit Promiflash gab James ein bisschen was über seine Tochter preis. "Die erste, die meine Songs hört, ist meine Tochter. Sie ist so gut", verriet der 35-Jährige strahlend. So gesehen ist die Kleine offenbar seine größte Kritikerin. "Wenn sie aufhört zu weinen, ist das meistens ein gutes Zeichen", erklärte James weiter. Er lasse seine Musik in seinem Haus laufen und schaue einfach, wie Emily reagiert.

Mit seinem neuen Song "Blindside", der heute erschienen ist, liefert James seinen Fans wieder mal einen musikalischen Leckerbissen – im kommenden Jahr bringt er zudem ein neues Album raus. Mittlerweile ist er seit vielen Jahren als Sänger tätig. Dennoch verspürt er bis heute viel Druck in der Branche. "Du weißt nie, ob sie [die Musik] sich mit den Menschen verbindet. Das ist ein bizarres Gefühl", erklärte er Promiflash.

