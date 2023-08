Notaufnahme: Hot-Banditoz-Star Silva hatte einen Herzanfall!

Sorge um Silva Gonzalez (44). Der Hot Banditoz-Star hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, vor allem mit seinem Liebesleben. Kurz nach der Trennung von seiner Band-Kollegin und Partnerin Stefanie Schanzleh schien es zunächst so, als würden sie sich wieder annähern. Nach ihrer gemeinsamen Prominent getrennt-Teilnahme verstehen sie sich zwar wieder besser – ein Paar wurden sie aber nicht. Dennoch steht Stefanie ihrem Ex nun besonders zur Seite: Silva hatte einen Herzanfall.

Im Interview mit Bild erzählte der 44-Jährige, dass sein Herz plötzlich zu rasen begonnen hatte und er einen stechenden Schmerz in der Brust verspürte: "Es war dramatisch. Ich bekam Panik und Atemnot. Ich kam nicht mehr an mein Handy. Mit letzter Kraft habe ich mich die Treppe hinauf geschleppt. Ich konnte nicht mehr, es war ein Gefühl der Machtlosigkeit." Sein Puls sei viel zu hoch gewesen. Der Notarzt habe seinen normalen Rhytmus mithilfe eines Elektroschocks wiederhergestellt. Später wurde bei ihm Tachykardie diagnostiziert, die Vorstufe von Kammerflimmern. Das kann zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt führen.

"Ich hatte am Tag zuvor etwas getrunken. Man greift im Stress schnell mal zur Flasche, das ist bei mir nach der Trennung leider häufiger geworden", erklärte Silva über die möglichen Gründe der Herzattacke. Shows, Auftritte, Ernährung, Lebenswandel, Alkohol, Nikotin und 20 Kilo Übergewicht seien nicht gut fürs Herz. "Ich hatte vor einem Jahr schon mal eine Attacke", erinnerte sich der Musiker. Doch jetzt habe er gemerkt, dass sich wirklich etwas ändern müsse.

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

RTL Silva Gonzalez bei "Prominent getrennt"

Instagram / silvagonzalez_official Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez im April 2023

