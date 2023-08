Fans empört: Stellte Christian Wolf seine Firma vor Baby?

Antonia Elena und Christian Wolf gehen von nun an getrennte Wege! Erst vor wenigen Wochen gaben die zwei Fitness-Influencer bekannt, dass sie nach einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung ein Baby erwarten. Doch jetzt der große Schock: Sie sind kein Paar mehr. "Chris und ich sind nicht mehr in einer Beziehung. Bei uns ist nichts Schlimmes vorgefallen, wir respektieren und schätzen uns gegenseitig sehr und bitten euch einfach um Rücksicht", schreibt die Schwangere auf Instagram. Ihr Ex erklärt daraufhin, dass er momentan zu viel Zeit in seine Firma stecken müsse. Er könne Antonia deshalb nicht die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdiene.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de