Ist das der Trennungsgrund? Christian Wolf meldet sich jetzt

Er geht auf die Trennung ein! Der Unternehmer Christian Wolf und die Fitnessinfluencerin Antonia Elena hatten schon länger versucht, ein gemeinsames Kind zu kriegen. Mitte Juli gaben sie dann bekannt: Ihr Wunsch geht in Erfüllung – sie ist schwanger. Doch kurz darauf der Schock. Die Netzbekanntheiten gaben trotz Nachwuchs ihre Trennung bekannt. Antonia meldete sich diesbezüglich zu Wort – nun spricht Christian über den Grund für das Liebes-Aus!

In seiner Instagram-Story thematisierte er zunächst ein Event seiner Firma, welches nicht ganz nach Plan verlief. Christian müsse sehr viel Zeit in diese Dinge stecken: "Genau diese Dinge sind der Grund, wieso wir jetzt nicht mehr in einer Beziehung sind, weil ich einfach zu wenig Zeit habe." Der Influencer betonte, dass Antonia viel mehr Aufmerksamkeit verdiene – diese könne er ihr aber nicht geben.

"Man könnte sich die Zeit nehmen und sich aus Dingen rausziehen. Aber dann passiert sowas und ich mache mir [dann] solche Vorwürfe", erklärte Christian weiter. Zuvor meinte Antonia bereits, dass nichts Schlimmes vorgefallen sei, was zur Trennung führte. "Wir respektieren und schätzen [einander] sehr und bitten euch einfach um Rücksicht", hieß es in ihrem Statement.

Antonia Elena, Fitness-Influencerin

Christian Wolf und Antonia Elena

Schwangerschaftstest von Antonia Elena

