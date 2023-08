Nach einer Woche im Krankenhaus: Tori Kelly geht auf Tour

Sie ist wieder fit! Vor wenigen Wochen machten sich die Fans von Tori Kelly (30) noch Sorgen um sie. In einem Restaurant verlor die Sängerin das Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Wegen Blutgerinnseln in den Beinen und der Lunge musste sie auf der Intensivstation behandelt werden. Mittlerweile ist die Grammy-Gewinnerin jedoch wieder auf den Beinen. Ihr scheint es sogar sehr gut zu gehen – denn Tori geht wieder auf Tour!

Auf Instagram kündet die Musikerin ihre Tour "Take Control" an. Dazu schreibt sie: "Es ist zu lange her!" und fordert ihre Fans auf, ihr eine private Nachricht mit den Worten "take control" zu schreiben, um einen früheren Zugang zu Tickets zu bekommen. Ihr erstes Konzert findet am 10. September in Toronto statt. Danach tourt sie den ganzen September in Nordamerika und gibt insgesamt dabei neun Konzerte.

Die Kommentare fallen gemischt aus. Der Großteil ihrer Fans ist begeistert. "Ich kann es kaum erwarten!" und "Oh, ich werde definitiv da sein" schreiben viele ihrer eifrigen Follower. Andere finden es wiederum schade, dass es nicht mehr Tourdaten gibt.

Tori Kelly, Sängerin

Tori Kelly performt

Tori Kelly, Sängerin

