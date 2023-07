Laut Ehemann: Tori Kelly geht es nach Blutgerinnsel besser

Gute Nachrichten von Tori Kelly (30). Die US-Amerikanerin startet bereits seit Jahren erfolgreich im Musikgeschäft durch und ist sogar schon zweifache Grammy-Gewinnerin. Doch vor wenigen Tagen machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Die Sängerin wurde aufgrund von Blutgerinnseln in ihren Beinen sowie ihrer Lunge in ein Krankenhaus gebracht und wurde dort auf der Intensivstation behandelt. Nun gibt Toris Mann André Murillo ein erfreuliches Update zu ihrem Zustand.

In seiner Instagram-Story teilt der Basketballspieler von Hoffnung erfüllte Worte. "Tori lächelt wieder und fühlt sich stärker. Wir sind noch nicht ganz über den Berg, aber wir sehen die Sonne. Wir warten nur noch auf ein paar Antworten", erklärt André. Für die Unterstützung von Toris Fans sei er besonders dankbar: "Eure Liebe und Freundlichkeit ist überwältigend. Vielen, vielen Dank!"

Laut TMZ war die 30-Jährige am Samstag in einem Restaurant in Los Angeles ohnmächtig geworden, weswegen sie von einer Freundin ins Krankenhaus gebracht worden war. Dort hatte man festgestellt, dass sie Gerinnsel in ihrer Lunge und in den Beinen hat. Auch ihr Herz könnte davon betroffen sein, doch das werde aktuell noch untersucht.

Instagram / andremurillo André Murillo und Tori Kelly im November 2020

Getty Images Tori Kelly, Musikerin

Instagram / andremurillo André Murillo und Tori Kelly

