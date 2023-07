Im Krankenhaus: Tori Kellys Mann teilt emotionalen Songtext

Er vermisst sie unglaublich. Tori Kelly (30) ist seit Jahren erfolgreich im Musikbusiness unterwegs und gewann bereits zwei Grammy Awards. Doch vor einigen Tagen wurde die Sängerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut eines Informanten soll sie ein Blutgerinnsel in den Beinen sowie in ihrer Lunge haben und sich auf der Intensivstation befinden. Ihr Mann André Murillo teilt nun emotionale Worte im Netz.

André postete in seiner Instagram-Story einen Text aus einem Song von Justin Bieber (29). "Wenn ich ganz allein bin und nur Angst sehe, sitze ich in der Stille, mit diesen Unsicherheiten. Dann erinnerst du mich daran, dass du mich festhältst. Und du liebst mich vollkommen, du bist immer an meiner Seite." Das Lied wurde im Jahr 2021 veröffentlicht und heißt "Where Do I Fit In".

Die Fans der Musikerin sind weiterhin sehr besorgt. "Ich bete, dass Tori keine Lungenembolie hat oder eine Lungenembolektomie-Operation braucht. Das ist verdammt tödlich. Bitte lass es nur eine Situation sein, in der Blutverdünner benötigt werden", kommentierte ein User auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Tori Kelly, Sängerin

Anzeige

Getty Images Tori Kelly, Sängerin

Anzeige

Getty Images Tori Kelly, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de