Nach Krankenhaus: Tori Kelly meldet sich erstmals zurück!

Tori Kelly (30) bricht ihr Schweigen! Die Musikerin war vor wenigen Tagen plötzlich zusammengebrochen und musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden – dort soll sie auf der Intensivstation gelegen haben. Die Ärzte hatten angeblich mehrere Blutgerinnsel bei der Grammy-Gewinnerin entdeckt. Ihr Ehemann André Murillo gab bereits in einem Update bekannt, dass es ihr mittlerweile wieder besser gehe. Jetzt meldet sich Tori persönlich zu Wort!

Via Instagram bricht Tori nun in einem emotionalen Brief ihr Schweigen. "Hallo Freunde, wie ihr vielleicht schon gehört habt, habe ich mit einigen unerwarteten gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen", erklärt sie mit handschriftlichen Zeilen und fügt hinzu: "Es waren ein paar beängstigende Tage, aber ich spüre eure Gebete und kann nicht aufhören, an euch zu denken." Inzwischen fühle sich die Sängerin wieder stärker und voller Hoffnung – dennoch gebe es noch einige Dinge, die noch nicht endgültig geklärt seien.

Zudem gesteht Tori: "Ich bin so dankbar für die großartigen Ärzte und Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben." Auch wenn die 30-Jährige "untröstlich" über die geplatzten Pläne ihrer EP-Veröffentlichung in dieser Woche sei, wisse sie: Ihre Gesundheit stehe momentan an erster Stelle.

Instagram / torikelly Tori Kellys Brief nach ihrem Krankenhausaufenthalt, Juli 2023

Instagram / andremurillo André Murillo und Tori Kelly im November 2020

Getty Images Tori Kelly im Juli 2022

