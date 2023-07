Grammy-Gewinnerin Tori Kelly ins Krankenhaus eingeliefert!

Besorgniserregende Nachrichten von Tori Kelly (30). Die Musikerin hatte ihre Karriere auf Youtube gestartet und 2013 ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Danach ging es für sie steil bergauf: Sie nahm an der US-amerikanischen Version von The Masked Singer teil und gewann 2019 gleich zwei Grammy-Awards in der Kategorie Gospel und Christliche Musik für ihren Song "Never Alone". Doch nun machen besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Tori befindet sich wegen eines starken Blutgerinnsels im Krankenhaus!

Das berichtet nun ein Informant gegenüber TMZ. Demnach soll die 30-Jährige am Samstag mit Freunden in Los Angeles unterwegs gewesen sein, als sie ihr Herz anfing, schnell zu schlagen. Daraufhin sei sie "eine Weile bewusstlos" gewesen und anschließend von ihren Begleitern in das bekannte Cedars Sinai Krankenhaus gebracht worden. Laut der Quelle soll Tori ein Blutgerinnsel in den Beinen sowie in ihrer Lunge haben – ob sie auch Gerinnsel am Herzen hat, untersuchen die Ärzte aktuell noch. Die Sängerin soll sich derzeit auf der Intensivstation der Klinik befinden und immer wieder bei Bewusstsein sein.

Die Fans der Musikerin sind besorgt. "Ich bete, dass Tori keine Lungenembolie hat oder eine Lungenembolektomie-Operation braucht. Das ist verdammt tödlich. Bitte lass es nur eine Situation sein, in der Blutverdünner benötigt werden" und "Das ist erschreckend. Ich sende ihr so viel Gebete, Liebe und Heilung", kommentieren unter anderem zwei User auf Twitter.

Tori Kelly, Sängerin

Tori Kelly im Juni 2023

Tori Kelly im Juli 2022

