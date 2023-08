Helene Fischers Weihnachtsshow steht wieder auf der Kippe

Startet sie wieder, oder nicht? Helene Fischer (39) hatte seit 2011 die Zuschauer vor den Fernsehern mit der "Helene Fischer Show" begeistert. Jedes Jahr war das Event der Schlagersängerin am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt worden. 2021 und 2022 fiel die Show dann wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die Geburt ihres ersten Nachwuchses aus. In diesem Jahr könnte die Musikerin wieder auf der Bühne performen. Helenes Manager zweifelt ein Comeback jedoch an.

"Ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann", verrät Helene Fischers Manager Uwe Kanthak gegenüber RTL. Das hat einen ganz bestimmten Grund: "Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht."

Für die Schlager-Queen wäre es ein krönender Abschluss eines mehr als erfolgreichen Jahres. Mit ihrer "Rausch"-Tour hatte sie die Konzerthallen gefüllt, bis sie sich beim Konzert in Hannover die Nase blutig schlug, als sie mit einem Trapez zusammenknallte. Ihren Auftritt musste sie schließlich abbrechen und verabschiedete sich in die Sommerpause.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer während eines Auftritts

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel während eines Auftritts

