Kampf gegen Krankheit: Nicolas Puschmann "war todestraurig"

Nicolas Puschmann (32) hat einen schweren Weg hinter sich. Der einstige Prince Charming widmet sich auf Social Media immer wieder auch ernsten Themen. Im Frühjahr machte er zum Beispiel öffentlich, dass er mit Depressionen zu kämpfen hatte. Seit zwei Jahren werde er deswegen von einer Psychotherapeutin betreut. Doch das ist nicht das Einzige, was Nicolas lange Zeit belastete. Er leidet an Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt. Die Autoimmunkrankheit machte ihm sein Leben zeitweise ziemlich schwer.

Vor zehn Jahren hat sich das Ganze erstmals großflächig bei Nicolas geäußert. "Auf einmal fing ich an, am ganzen Körper – an den Füßen, Beinen, Po, Intimbereich, Rücken, Brust, Hals – überall rote Punkte zu bekommen", erzählte der 32-Jährige im Interview mit RTL. Er "war todestraurig" und habe sich lange nicht getraut, Haut zu zeigen: "Ich habe im Sommer nichts ausgezogen. Ich habe mir Handschuhe angezogen, Long Sleeves, dass man nichts sieht." Die Leute hätten ihn daraufhin seltsam angeguckt. "Das ist für die Psyche nicht wirklich toll. Du hast kein Sexualleben mehr, du datest nicht mehr – du verschanzt dich einfach hinter Stoffen", erinnerte sich der einstige Unter uns-Gastdarsteller.

Inzwischen habe Nicolas ein Medikament gefunden, das ihm im Umgang mit der unheilbaren Krankheit helfe. Bis dahin sei es jedoch ein weiter Weg gewesen: "Die Verzweiflung war so groß, dass ich mir gedacht habe: 'Es ist mir egal, ob ihr das Medikament als Allererstes bei mir ausprobiert oder nicht.'" Dank seines Mittels traue er sich heute wieder oberkörperfrei zu zeigen. "Endlich mag ich mich so!", freute sich der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, TV-Persönlichkeit

Getty Images Nicolas Puschmann im Juni 2023 in Köln

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Reality-TV-Star

