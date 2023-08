Netflix-Charts: Diese Filme und Serien sind in aller Munde

Mit diesen Filmen und Serien lässt sich die Woche perfekt ausklingen! Auch der Hochsommer lädt zu einem gemütlichen Abend auf der Couch ein – denn diese Netflix-Knaller darf man sich einfach nicht entgehen lassen! Im August dürfen sich die Nutzer bereits über die neue Staffel von "Heartstopper" sowie die heiß ersehnte Realverfilmung des beliebten Anime "One Piece" freuen. Doch welche Filme und Serien lassen derzeit die Herzen der Fans höherschlagen?

Aktuell auf dem ersten Platz der Netflix-Seriencharts [Stand: 18. August] befindet sich die Doku-Serie rund um den Gerichtsprozess von Johnny Depp (60) und Amber Heard (37) und scheint die Öffentlichkeit erneut in Atem zu halten. Auch die Miniserie "Painkiller" mit Matthew Broderick (61) scheint ziemlich gut anzukommen und reiht sich auf dem zweiten Platz ein. Ebenfalls in den Top Ten befindet sich die neue Staffel von "The Blacklist" sowie die romantische Komödie "Eine perfekte Geschichte".

Auch in Sachen Filmen hat die Plattform mal wieder so einiges zu bieten. Die Netflix-Eigenproduktion "Heart of Stone" führt die Film-Charts an – und auch die Besetzung kann sich sehen lassen! In dem Spionagefilm spielt neben den Hollywoodstars Jamie Dornan (41) und Gal Gadot (38) auch Matthias Schweighöfer (42) eine Rolle! Dicht dahinter befindet sich der sechste Teil von Mission: Impossible. Beliebt sind aber auch "Ein Mann namens Otto", "Pitch Perfect 3" und der zweite Teil von Jurassic World.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Netflix Matthew Broderick in "Painkiller"

Universal Studios/ Amblin Entertainment Bryce Dallas Howard als Claire Dearing in "Jurassic World"

