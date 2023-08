Tolles Datum: Loris Karius und Diletta Leottas Baby ist da

Diletta Leotta (32) hatte an ihrem Geburtstag gleich zwei Gründe zu feiern! Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Sportmoderatorin und der Fußballer Loris Karius (30) Nachwuchs erwarten. Am Mittwoch erblickte ihre kleine Tochter dann endlich das Licht der Welt. Sie hört auf den Namen Aria und wurde genau an Dilettas Geburtstag geboren. "Du bist das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können!", freute sich die Italienerin auf Instagram.

